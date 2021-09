Zusammenstoß auf der Kreuzung – Motorradfahrer schwer verletzt

Nr.2161

Bei einem Verkehrsunfall heute Mittag in Kreuzberg wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 57-jährige Zweiradfahrer gegen 12 Uhr mit seiner Yamaha die Skalitzer Straße vom Kottbusser Tor kommend in Richtung Schlesisches Tor. Ein 30 Jahre alter Audi-Fahrer, der mit seinem Pkw von der Skalitzer Straße aus in den Kreuzungsbereich einfuhr, stieß mit dem Motorradfahrer zusammen, der dadurch stürzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er mit schweren Verletzungen stationär aufgenommen wurde. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.