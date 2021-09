Wohnungslose Frau geschlagen, getreten und beraubt

Nr. 2160

In Neukölln wurde heute früh eine wohnungslose Frau von zwei bisher unbekannten Männern attackiert, verletzt und beraubt.

Nach Angaben der 41-Jährigen, seien die beiden Männer gegen 5 Uhr im Anita-Berber-Park in der Hermannstraße auf sie zugekommen, hätten sie erst ins Gesicht und gegen den Oberkörper geschlagen und ihr gegen die Beine getreten, um sie zu Boden zu bringen. Als die Frau am Boden lag, hätten die Männer ihre Taschen durchsucht und ihr Bargeld entwendet. Anschließend sollen die Männer in Richtung Tempelhofer Feld geflüchtet sein. Die 41-Jährige musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen wegen Raubes dauern an.