Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2069

Die Fahrt auf ihrem motorisierten Zweirad endete gestern Abend für eine 53-Jährige mit einem Verkehrsunfall in Tiergarten. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die Rollerfahrerin gegen 18.10 Uhr die Fahrbahn des Tiergartentunnels, vom Kemperplatz kommend, als es auf Höhe des Einfädelungsstreifens für die aus Kreuzberg kommenden Fahrzeuge zunächst zu einem leichten Zusammenstoß mit einem VW Caddy kam. In Folge der Kollision verlor die 53-Jährige auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Roller, prallte gegen die Fahrbahnbegrenzung, stürzte und blieb bewusstlos liegen. Dabei brach sie sich die Schulter und erlitt diverse Hautabschürfungen. Rettungskräfte und ein Notarzt behandelten die Schwerverletzte noch am Unfallort und brachten sie anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 49 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Tunnel Tiergarten in Fahrtrichtung Hauptbahnhof gesperrt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).