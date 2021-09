Unbekannte raubten Armbanduhr

Nr. 2036

Gestern Mittag wurde eine Frau in Mitte von Unbekannten beraubt. Ersten Ermittlungen zufolge parkte die 51-Jährige gegen 13.30 Uhr gerade ihren Pkw auf der Jägerstraße ein und wollte aussteigen, als ein Mann mit aufgesetztem Motorradhelm an sie herantrat und versuchte ihr die Armbanduhr mit Gewalt zu entreißen. Trotz ihrer Gegenwehr gelang es dem unbekannt gebliebenen Tatverdächtigen die Armbanduhr zu rauben. Anschließend rannte der Mann zu einem in der Nähe wartenden zweiten Tatverdächtigen, der auf einem Motorrad mit laufendem Motor saß, und stieg als Sozius auf. Auf diesem Motorrad entfernten sie sich dann mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Gendarmenmarkt. Mit den Ermittlungen wurde das Raubkommissariat der zuständigen Polizeidirektion betraut.