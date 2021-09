Amal GRIGAT vermisst - Polizei Berlin bittet um Mithilfe

Nr. 2028

Mit der Veröffentlichung eines Fotos sucht die Polizei Berlin nach Amal GRIGAT. Die 14-Jährige verließ am 9. September 2021 gegen 0.30 Uhr das Charité Campus Virchow-Klinikum am Augustenburger Platz 1 in Wedding und wird seit dem vermisst. Die Jugendliche befindet sich derzeit in einem psychisch labilen Zustand und benötigt ggf. ärztliche Hilfe. Eine Eigengefährdung ist nicht ausgeschlossen. Sie ist 160 – 170 cm groß hat eine hagere Gestalt und lange braune Haare. Sie war zuletzt mit einer schwarzen Jogginghose, einem hellen Shirt und hellen Schuhen bekleidet. An beiden Unterarmen hat die Vermisste Narben.