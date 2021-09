Seniorin überfallen und geflüchtet

Nr. 2023

Ein unbekannt gebliebener Mann überfiel gestern Nachmittag eine ältere Dame in Wedding. Die 82-Jährige gab gegenüber den alarmierten Einsatzkräften an, sie hätte gegen 17.45 Uhr, vom Einkaufen kommend, die Eingangstür ihres Wohnhauses in der Winkelriedstraße aufgeschlossen, als sie plötzlich von hinten gestoßen wurde. Infolgedessen stürzte sie auf die Treppenstufen und verletzte sich schwer. Der Tatverdächtige entriss ihr sowohl die Halskette als auch ihre Ohrringe und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die Seniorin in ein Krankenhaus, in dem sie stationär verblieb. Die Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord).