Handtasche geraubt – Tatverdächtiger mit Bildern gesucht

Nr. 2004

Mit der Veröffentlichung von Bildern sucht die Polizei Berlin nach einem mutmaßlichen Räuber, der im Mai dieses Jahres einer Frau in Schöneberg die Handtasche geraubt haben soll. Am Mittwoch, 19. Mai 2021 soll der Abgebildete die 58-Jährige gegen

9 Uhr in der Motzstraße zu Boden gestoßen und dabei ihre Handtasche entwendet haben. Mehrere Zeugen nahmen anschließend die Verfolgung des Mannes auf, der dann ein Messer zog, um seine Verfolger abzuschütteln. Ihm gelang dann die Flucht zum U-Bahnhof Bülowstraße. Auf der Flucht warf er die zuvor erbeutete Tasche, das Messer und seine Jacke weg. Er wird wie folgt beschrieben:

30 bis 40 Jahre alt

schlanke Statur

trägt sehr kurze, dunkle Haare

bekleidet mit schwarzen Sportschuhen der Marke „Asics“ sowie einer grauen Hose mit Camouflage-Muster

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität und/oder zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 in der Eiswaldtstr. 18 in 12249 Berlin unter der Rufnummer (030) 4664-473112 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.