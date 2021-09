Bei Verkehrskontrolle auf Polizist zugefahren

Nr. 1950

Gestern Abend rettete sich ein Polizist mit einem Sprung zur Seite, als ein Mann mit einem Auto bei einer Verkehrskontrolle auf ihn zufuhr. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 25 wollten gegen 22.10 Uhr bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Pestalozzistraße Ecke Weimarer Straße einen Mercedes anhalten, da dieser in dem verkehrsberuhigten Bereich zu schnell gefahren war. Als der Fahrer des Autos den Polizeimeister sah, beschleunigte dieser, lies dabei den Motor aufheulen und steuerte den Mercedes auf den Beamten zu. Dieser blieb durch einen Sprung zur Seite glücklicherweise unverletzt. Das Fluchtauto wurde von Einsatzkräften verfolgt und in der nahegelegenen Leibnitzstraße angehalten und kontrolliert. Neben dem 40-jährigen Fahrer befanden sich in dem Auto der 26-jährige Halter und ein weiterer 30-jähriger Insasse. Die Polizistinnen und Polizisten beschlagnahmten den Mercedes und den Führerschein des 40-Jährigen. Er sieht nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr entgegen. Die Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte in der Polizeidirektion 2 (West).