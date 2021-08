Nach gefährlicher Körperverletzung – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1694

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung von drei Tatverdächtigen sowie zwei unbekannten Zeuginnen.

Die gesuchten Männer stehen im Verdacht, am Sonntag, den 17. Januar 2021, gegen 2.30 Uhr auf dem U-Bahnhof Konstanzer Straße in Wilmersdorf einen Mann geschlagen, getreten und ihm dabei im Gesicht verletzt zu haben. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Begleitung zweier, augenscheinlich an der Tat unbeteiligten, Frauen.

Wer kennt die abgebildeten Personen?

Wer kann Angaben zur Identität oder den Aufenthaltsort der Unbekannten machen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau unter den Telefonnummern (030) 4664-271100 und (030) 4664-273319 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.