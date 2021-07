Zigarettenautomat gesprengt

Nr. 1544

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht einen Zigarettenautomaten in Wartenberg gesprengt.

Anwohnende hörten kurz vor 3 Uhr einen lauten Knall und sahen kurz darauf ein dunkles Kleinfahrzeug vor einem vollständig zerstörten Zigarettenautomaten vorfahren. Ein Mann soll ausgestiegen sein, etwas aus dem Automaten genommen haben und sich anschließend mit dem Pkw in Richtung Lindenberger Straße entfernt haben. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 31 fanden Zigaretten und Geld im Umkreis von etwa 25 Metern verstreut. Menschen blieben unverletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hat der Täter eine Geldkassette aus dem Automaten gestohlen. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) führt die weiteren Ermittlungen.