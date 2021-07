Tötungsdelikt an Seniorin – Mordkommission ermittelt

Nr. 1518

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Die 3. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin haben gestern Nachmittag die Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt in Charlottenburg aufgenommen. Die 92-jährige Frau wurde gestern gegen 16.40 Uhr von einem Angehörigen tot in ihrer Wohnung in der Schlüterstraße aufgefunden. Die Auffindesituation deutete auf eine Gewalttat hin. Durch den Angehörigen alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 25 nahmen den 41-jährigen Pfleger der Seniorin, der sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, fest. Er steht im Verdacht, die alte Dame getötet zu haben. Die Ermittlungen dauern an.