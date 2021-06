Fahrzeuge im Vollbrand

Nr. 1317

Vier Fahrzeuge brannten in der vergangenen Nacht auf einem Parkplatz in Reinickendorf. Ein Passant bemerkte gegen 0.20 Uhr in der Aroser Allee die in Vollbrand stehenden Autos. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den BMW, Renault, Mercedes und Peugeot. Weitere Fahrzeuge wurden aufgrund der Wärmestrahlung in Mitleidenschaft gezogen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung übernommen.