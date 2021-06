Verdacht der schweren Brandstiftung

Nr. 1314

Heute Vormittag brannte eine Wohnung in Neukölln. Eine Zeugin aus einem gegenüberliegenden Gebäude alarmierte die Feuerwehr gegen 10.35 Uhr zum Brandort in der Aronsstraße. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen und konnten deren Übergreifen auf angrenzende Wohnungen verhindern. Personen befanden sich nicht in der Wohnung, es wurde auch niemand verletzt. Für die Löscharbeiten der Feuerwehr musste die Aronsstraße zwischen Dammweg und Aronsstraße bis 12.15 Uhr gesperrt werden. Die Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.