Briefträger bei Unfall schwer verletzt

Nr. 1236

Gestern Vormittag erlitt ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Biesdorf schwere Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 39-Jährige kurz vor 12 Uhr mit seinem Postfahrrad den Gehweg der Köpenicker Straße in Richtung Hadubrandstraße. Beim Überqueren der Guntramstraße wurde er vom Auto eines 77-Jährigen erfasst, der mit seinem Mercedes auf der Guntramstraße in Richtung Biesdorfer Weg unterwegs war. In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und verletzte sich am gesamten Körper schwer. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).