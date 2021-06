Geldautomat gesprengt

Nr. 1193

Unbekannte haben heute früh im Märkischen Viertel einen Geldautomaten gesprengt. Gegen 3.20 Uhr wurden Anwohnende durch einen lauten Knall am Wilhelmsruher Damm aufmerksam und alarmierten die Polizei. Weitere Zeugen wollen daraufhin drei Maskierte in dem Vorraum einer Bank beobachtet haben, wie diese ein Behältnis aus dem Gebäude herauszogen, in den Kofferraum eines unmittelbar davor abgestellten Autos verluden und noch vor Eintreffen der Polizei vom Tatort flüchteten. Durch die Explosion wurde der Vorraum der Bank stark beschädigt. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin.