Mann geschlagen, getreten und beraubt

Nr. 1175

Heute früh wurde ein Mann in Gesundbrunnen beraubt und verletzt. Gemäß den bisherigen Ermittlungen war ein 35-Jähriger gegen 4.25 Uhr in der Residenzstraße unterwegs, als er von drei Männern unvermittelt mit Faustschlägen angegriffen wurde. Als er zu Boden ging, traten ihm die bisher Unbekannten mehrmals ins Gesicht. Anschließend nahmen sie ihm unter Vorhalt eines Messers sein Handy ab und flüchteten mit der Beute in Richtung Tromsöer Straße. Der Angegriffene verlor bei der Attacke zwei Zähne und kam zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.