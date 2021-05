Unbekannter Mann tot aufgefunden – keine Fremdeinwirkung

Nr 1147

Die Obduktion führte am heutigen Tage zu dem Ergebnis, dass der bislang unbekannte Mann aufgrund eines natürlichen Todes gestorben ist.

Erstmeldung Nr. 1139 vom 27.05.2021: Unbekannter Mann tot aufgefunden

In einem Park in Haselhorst wurde gestern Abend ein unbekannter Mann tot aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Spaziergänger den Leichnam des Mannes gegen 18 Uhr in einem Gebüsch im Zitadellenpark entdeckt und die Feuerwehr und die Polizei verständigt haben

Da ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, übernahm die 6. Mordkommission die Ermittlungen.