Aus Judenhass beleidigt und geschlagen

Nr. 1107

Unbekannte beleidigten und attackierten vergangene Nacht in Schöneberg einen Berliner jüdischen Glaubens, der seine Kippa trug. Gegen 3 Uhr erschien der 41-Jährige auf der Wache eines Polizeiabschnittes und gab an, dass er gegen 2.15 Uhr auf dem Weg nach Hause auf dem Dürerplatz von drei unbekannten Männern plötzlich beleidigt worden sein soll. Einer der drei Unbekannten soll ihm zudem mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn anschließend antisemitisch beleidigt haben. Durch den Schlag soll er dann gegen eine Schaufensterscheibe geprallt sein. Die Angreifer flüchteten in unbekannte Richtung. Im Anschluss an die Anzeigenaufnahme alarmierte Rettungskräfte brachten den im Gesicht Verletzten in ein Krankenhaus, aus dem er nach ambulanter Behandlung später wieder entlassen wurde. Die Ermittlungen zu diesem Angriff führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.