Bei Flucht Verkehrsunfall verursacht

Nr. 1098

Bei seiner Flucht vor der Polizei verursachte ein Autofahrer gestern Mittag in Moabit einen Verkehrsunfall. Eine Streifenbesatzung des Polizeiabschnitts 27 bemerkte den Mann gegen 11.10 Uhr in einem Auto in der Oldenburger Straße. Ihnen war bekannt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, so dass sie die Verfolgung aufnahmen. Als die Einsatzkräfte den Mann in der Waldenserstraße zum Anhalten aufforderten, erhöhte er die Geschwindigkeit, bog in die Emdener Straße ab und raste davon. Deutlich zu schnell, im Gegenverkehr fahrend sowie rote Ampeln und andere Verkehrsvorschriften missachtend, setzte der Verdächtige seine Fahrt durch Moabit fort. Als er bei Rot in die Einmündung Beussel- Ecke Kaiserin-Augusta-Allee einfuhr, kollidierte er mit einem anderen Auto. Seine weitere Flucht zu Fuß vereitelten die Einsatzkräfte und nahmen ihn fest. Dabei leistete der 25-Jährige Widerstand, wodurch sich drei Polizeikräfte leicht verletzten, die jedoch ihren Dienst fortsetzen konnten.

In dem VW Golf, welcher beschlagnahmt wurde, lag ein auf eine andere Person ausgestellter Personalausweis, zu welchem der 25-Jährige angab, diesen gefunden zu haben. Dieser wurde, wie auch Drogen, ein Mobiltelefon und ein im Kofferraum liegender Tresor ebenfalls beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu diesen Gegenständen dauern an.

Der Festgenommene musste sich einer Blutentnahme sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Anschließend konnte er die Polizeidienststelle verlassen. Er muss sich nun wegen Verdachts des schweren Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Fundunterschlagung verantworten.

Zwei Insassen des Fahrzeuges, mit welchem der Flüchtende zusammengestoßen war, ein 49-Jähriger sowie eine 44-Jährige, kamen mit dem Verdacht eines Schleudertraumas in ein Krankenhaus. Ein 21-Jähriger, der den Verkehrsunfall beobachtet hatte, erlitt einen Schock und kam ebenfalls zur medizinischen Behandlung in eine Klinik.