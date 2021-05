Radfahrer stürzt auf Gleisen

Nr. 1057

Ein Radfahrer verletzte sich gestern Abend bei einem Verkehrsunfall in Rudow. Der Mann war gegen 20.45 Uhr in der Stubenrauchstraße unterwegs und geriet mit seinem Reifen in die Schienen einer Werksbahn, die in die Fahrbahn eingelassen sind. Bei dem anschließenden Sturz zog sich der 76-Jährige eine schwere Beinverletzung zu und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Aufgrund der lallenden Aussprache bestand der Verdacht einer Alkoholisierung, so dass die Einsatzkräfte zudem eine Blutentnahme veranlassten. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.