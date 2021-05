Mann mit Baseballschläger verletzt - Festnahme

Nr. 1019

Polizeieinsatzkräfte einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit nahmen in der vergangenen Nacht in Kreuzberg einen Mann fest. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein 37 Jahre alter Mann gegen 22.30 Uhr auf der Schleiermacher Straße einer 32-Jährigen, die sich in Begleitung ihres 30-jährigen Freundes befand, unvermittelt ins Gesicht geschlagen und sie dabei verletzt haben. Daraufhin soll der Freund der Verletzten aus einem Auto einen Baseballschläger geholt und dem 37-Jährigen damit auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend flüchtete das Pärchen in ein Wohnhaus. Alarmierte Polizisten ermittelten die Wohnung der beiden und nahmen den polizeibekannten 30-Jährigen fest, gegen den zudem ein Haftbefehl vorlag. Den Baseballschläger fanden sie im Keller des Wohnhauses und beschlagnahmten ihn. Die verletzte Frau kam mit alarmierten Rettungskräften der Feuerwehr in ein Krankenhaus und konnte nach einer ambulanten Behandlung ihren Weg fortsetzen. Der 37-Jährige lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung. Der 30-Jährige wurde von den Einsatzkräften in einen Polizeigewahrsam gebracht, wo er nach einer Blutentnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen wurde. Er sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung entgegen, welches in der Polizeidirektion 5 (City) geführt wird.