Motorradfahrer und Sozius bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1017

Zwei Verletzte forderte gestern Abend ein Verkehrsunfall in Dahlem. Gegen 19.15 Uhr war ein Motorradfahrer im Hüttenweg in Richtung Clayallee unterwegs und soll nach Zeugenangaben mehrere Fahrzeuge unter Nutzung der Gegenfahrbahn überholt haben. In einer Kurve stieß er gegen den linken Außenspiegel des Wagens einer 48-Jährigen und stürzte zusammen mit seinem Sozius auf die Fahrbahn. Dabei zog sich der 47-Jährige Verletzungen am Kopf zu und wurde stationär in einer Klinik aufgenommen. Sein 54 Jahre alter Mitfahrer verletzte sich leicht an der Hand und konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Versorgung wieder verlassen. Da die Einsatzkräfte bei dem Motorradfahrer Alkoholgeruch in der Atemluft wahrnahmen, wurden eine Blutentnahme veranlasst und Ermittlungen wegen Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.