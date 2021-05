Beleidigt und geschlagen

Nr. 0993

Wegen des Verdachts der Beleidigung mit fremdenfeindlichem Hintergrund ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt gegen einen 16-jährigen Schüler einer Schule in Dahlem. Nach bisherigen Erkenntnissen und Befragungen soll er in der Bildungseinrichtung in der Straße Am Gehege einen gleichaltrigen Schüler über mehrere Monate immer wieder rassistisch beleidigt haben. Bei einem Streitgespräch zwischen den beiden Schülern vorgestern Nachmittag eskalierte dort die Situation. Den Ermittlungen zufolge habe der Tatverdächtige dem Beleidigten gegen 14 Uhr mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn verletzt. Der Tatverdächtige muss sich nun auch wegen Körperverletzung verantworten. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.