Mehrere Verletzte nach Angriff mit Glasflasche

Nr. 0847

In Mitte griff eine Frau gestern Abend mehrere Personen an und verletzte eine davon schwer.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll die bis dahin Unbekannte gegen 21.45 Uhr eine Glasflasche in die Richtung von zwei jungen Frauen geworfen haben, die zu Fuß auf einem Weg zwischen dem Monbijouplatz und der Kleinen Präsidentenstraße unterwegs waren. Die Flasche traf eine 20-Jährige am Rücken, verletzte sie aber glücklicherweise nicht.

Im weiteren Verlauf soll die Angreiferin versucht haben, drei junge Männer, die sich in einer Unterführung unter dem S-Bahnhof Hackescher Markt aufhielten, mit einer abgebrochenen Glasflasche anzugreifen. Auch dies missglückte, da einer der drei die junge Frau am Arm ergriffen haben soll.

Vor einem Spätkauf in der Neuen Promenade soll die junge Frau einen 25-Jährigen, der sich in Begleitung eines 22-Jährigen befand, mit der abgebrochenen Glasfalsche angegriffen und ihm oberhalb eines Auge verletzt haben. Zudem soll sie versucht haben, ihn zu treten.

Anschließend soll die Angreiferin einen weiteren 25-Jährigen, der sich mit seiner Freundin ebenfalls vor dem Spätkauf aufhielt, angegriffen und ihm mit der abgerochenen Glasflasche eine Stichverletzung an der Schulter zugefügt haben. Dabei beschädigte sie die Jacke, den Pullover und das Hemd des Mannes. Nach dem Angriff soll das Paar in Richtung Hackescher Markt geflüchtet sein, woraufhin die 24-Jährige ihnen die Glasflasche nachwarf, die beiden jedoch glücklicherweise auch verfehlte.

Anschließend soll sich die junge Frau zu einem Durchgang des S-Bahnhofs begeben haben, wo sie an einer Wand den Bauch einer weiteren Glasflasche abgeschlagen haben soll. Mit dem abgebrochenen Hals soll sie schließlich eine 18-Jährige angegriffen und ihr eine tiefe Schnittverletzung am Handrücken zugefügt haben.

In der Neuen Promenade soll die 24-Jährige letztlich in ein Taxi gestiegen sein, wo alarmierte Einsatzkräfte sie unter Widerstand festnahmen. Während der weiteren Maßnahmen spuckte die Festgenommene zudem einem Polizeibeamten ins Gesicht und trat ihm gegen ein Bein. Der Beamte wurde leicht verletzt, verblieb aber im Dienst.

Rettungskräfte versorgten die Verletzten am Ort und brachten den 25-Jährigen für eine ambulante und die 18-Jährige für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Die Verletzung des 25 Jahre alten Mannes, der mit seiner Freundin unterwegs war, wurde vor Ort behandelt. Er begab sich im Anschluss an die Behandlung selbstständig in ein Krankenhaus.

Die Tatverdächtige erlitt eine oberflächliche Verletzung an einem Finger, musste durch Rettungskräfte aber nicht weiter behandelt werden. Einsatzkräfte brachten die 24-Jährige wegen ihres psychischen Zustandes und ihres angegebenen Drogenkonsums in ein Krankenhaus, wo über ihren weiteren Verbleib entschieden wird. Ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.