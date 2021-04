Fahrradfahrer nach Unfall lebensbedrohlich verletzt

Nr. 0814

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern Abend in Charlottenburg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 75-jähriger Radfahrer gegen 18.15 Uhr die Straße Stuttgarter Platz in Richtung Windscheidstraße. An der ampelgeregelten Kreuzung Stuttgarter Platz/ Kaiser-Friedrich-Straße/ Lewishamstraße fuhr er in die Kreuzung ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 57-jährigen Motorradfahrer, der die Lewishamstraße befuhr und in Richtung Kaiser-Friedrich-Straße fahren wollte. Durch den Zusammenprall stürzte der Radfahrer zu Boden und zog sich lebensbedrohliche Kopfverletzungen zu. Er kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Der Motorradfahrer erlitt Verletzungen an den Beinen, die ambulant in einer Klinik behandelt wurden. Der Kreuzungsbereich blieb wegen des Unfalls und der anschließenden Unfallaufnahme bis etwa 21.15 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.