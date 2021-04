Drogen, Glücksspiel, unverzollte Zigaretten – Party in Friedrichsfelde beendet

Nr. 0785

Polizeikräfte beendeten gestern Mittag in Friedrichsfelde eine Veranstaltung, bei der insgesamt elf Personen angetroffen sowie Drogen, unverzollte Zigaretten, Glücksspielautomaten und eine Waffe beschlagnahmt wurden. Ein Zeuge hatte gegen 11 Uhr die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass er beobachtet habe, wie immer wieder Personen in ein Gebäude in der Rummelsburger Straße gingen und von dort Musik und Geräusche wahrzunehmen seien. Als die Polizeikräfte eintrafen, verstummten Musik und Geräusche, geöffnet wurde nicht. Eine 51 Jahre alte Betreiberin eines ebenfalls in dem Gebäude gelegenen Kiosks, in dem auch Lebensmittel angeboten werden, gab vor, von nichts zu wissen. Die Beamtinnen und Beamten besorgten sich einen richterlich angeordneten Durchsuchungsbeschluss und betraten in den Nachmittagsstunden sowohl den Kiosk als auch den hinteren Teil des Gebäudes. Die 51-Jährige leistete hierbei erheblich Widerstand und verletzte eine Polizeibeamtin am Bein. In den, mit dem Kiosk verbundenen, Räumen im hinteren Teil des Gebäudes trafen die Polizeikräfte auf acht Männer und zwei Frauen. Zudem fanden sie insgesamt zehn Glücksspielautomaten, unverzollte Zigaretten, Bargeld, nicht unerhebliche Mengen diverser Betäubungsmittel sowie eine geladene, scharfe Schusswaffe. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen wegen der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels, Verstößen gegen das Betäubungsmittel- sowie das Waffengesetz, Illegalen Zigarettenhandels, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verstößen gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, dauern an.