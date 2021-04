Stele beschädigt

Nr. 0766

Unbekannte beschädigten eine Gedenkstele in Gesundbrunnen. Eine für die Karl-Wolffsohn-Stele Verantwortliche erstattete gestern Vormittag über die Internetwache der Polizei Berlin eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Die gläserne Vorder- und Rückseite der Stele, die in der Behmstraße an einem Fußgängerüberweg zu einem Einkaufszentrum steht, wurde zerstört. Die Ermittlungen dauern an.