Seniorin überfallen und beraubt

Nr. 0745

Ein Unbekannter überfiel und beraubte gestern Nachmittag eine 84-Jährige in Köpenick. Nach bisherigen Ermittlungen klingelte gegen 15.30 Uhr ein unbekannter Mann, der sich als Bewohner eines Nachbarhauses ausgab, an der Wohnungstür der Seniorin und fragte, ob sie ihm Geld wechseln könne. Als die Dame daraufhin ihr Portemonnaie heraussuchte, riss ihr der Unbekannte, der mittlerweile den Flur der Wohnung betreten hatte, die Geldbörse aus der Hand. Die Beraubte versuchte sich noch gegen die Tat zu verteidigen, doch stieß der Räuber sie nach hinten, wodurch sie stürzte. Der Unbekannte flüchtete in unbekannte Richtung. Die 84-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.