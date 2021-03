Radfahrer stürzt über Motorhaube

Nr. 0694

Heute früh wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Köpenick schwer verletzt. Gegen 5.15 Uhr überquerte der 40-Jährige mit seinem Fahrrad die Spindlersfelder Straße in Richtung Glienicker Straße. Dabei wurde er von dem Hyundai eines 22-Jährigen erfasst, der von der Glienicker Straße kommend nach rechts in die Spindlersfelder Straße abbog. Der Radfahrer stützte über die Motorhaube und fiel mit dem Kopf gegen die Frontscheibe des PKW. Dabei erlitt er Verletzungen am Kopf sowie an Rumpf und Beinen und wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.