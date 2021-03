Sachbeschädigung an Parteibüro

Nr. 0693

In der vergangenen Nacht beschädigten Unbekannte ein Parteibüro in Köpenick. Gegen 2.20 Uhr bemerkte eine Objektschutzstreife Farbschmierereien an der Hausfront der Fassade in der Seelenbinderstraße. Alarmierte Polizeikräfte des Abschnittes 36 dokumentierten die Feststellungen und leiteten ein Strafermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.