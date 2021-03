Radfahrerin bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Nr. 0625

Bei einem Verkehrsunfall heute früh in Weißensee ist eine Radfahrerin tödlich verunglückt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 55-jähriger Lkw-Fahrer auf der Berliner Allee in Richtung Malchower Chaussee. Gegen 9.20 Uhr wollte der Mann nach rechts in die Feldtmannstraße abbiegen und erfasst hierbei die 66-jährige Fahrradfahrerin. Die Frau erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Der 55-Jährige erlitt einen Schock. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 führ die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.