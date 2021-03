Seniorin in Wohnung überfallen

Nr. 0613

Eine Seniorin wurde gestern Nachmittag in ihrer Wohnung in Friedrichshagen überfallen. Gegen 16.20 Uhr klingelte ein Mann an der Tür der im Fürstenwalder Damm wohnenden 83-Jährigen und bat darum, Geld wechseln zu können. Die Frau ging zurück in ihre Wohnung und holte ihr Portemonnaie. Als sie an die Tür zurückkehrte, stieß der Täter das Türblatt gegen sie, entriss ihr die Geldbörse und schubste die Seniorin im Flur zu Boden. Dabei erlitt sie eine Prellung am Kopf, lehnte jedoch eine ärztliche Versorgung ab. Der Räuber rannte in Richtung Jastrower Weg davon. Die Ermittlungen zu dem Überfall hat das Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.