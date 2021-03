An Fahrrädern zu schaffen gemacht - Festnahme

Nr. 0586

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 26 haben in der vergangenen Nacht vier mutmaßliche Fahrraddiebe in Wilmersdorf festgenommen.

In der Nassauischen Straße entdeckten die Fahnderinnen und Fahnder kurz vor Mitternacht vier Heranwachsende, die sich an zwei gesicherten Fahrrädern zu schaffen machten und nahmen die 19- und 20-Jährigen fest. Einen der Festgenommenen im Alter von 19 Jahren mussten die Einsatzkräfte nach Hause in die Koburger Straße begleiten, da er keinen Ausweis bei sich hatte. Dort fanden sie im Hof drei mutmaßlich gestohlene Fahrräder und in seiner Wohnung noch drei weitere, teils in Einzelteile zerlegte, Räder und stellten die mutmaßliche Diebesbeute sicher. Zwei der vier Festgenommenen hatten Drogen bei sich. Nach erkennungsdienstlichen Behandlungen und Vernehmungen kamen die mutmaßlichen Fahrraddiebe wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat des Polizeiabschnitts 27.