Mit Pflasterstein Autoscheibe eingeschlagen – Zivilfahnder nehmen mutmaßlichen Einbrecher fest

Nr. 0585

Polizistinnen und Polizisten der Polizeidirektion 1 (Nord) nahmen gestern Nachmittag einen mutmaßlichen Autoeinbrecher in Reinickendorf fest.

Die Zivilkräfte beobachteten gegen 15.45 Uhr einen Mann in der Reginhardtstraße, der sich auffällig für einen Renault-Traffic interessierte. Da der Pkw erwartungsgemäß verschlossen war, lockerte er einen Pflasterstein aus dem Erdreich und warf damit die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Der Tatverdächtige zog sich anschließend zunächst in die Raschdorffstraße zurück. Kurz darauf kehrte der mutmaßliche Einbrecher zurück und konnte von den Einsatzkräften in Empfang und festgenommen werden. Offensichtlich hatte der 34-Jährige es auf einen im Auto liegenden Rucksack abgesehen. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Polizistinnen und Polizisten mutmaßliche Einbruchsbeute, wie Kleidungsstücke und vier zum Teil neuwertige Fahrräder. Darüber hinaus lagen viele Haus- und Kellerschlüssel in der Wohnung, die ebenfalls von den Polizistinnen und Polizisten beschlagnahmt wurden. Des Weiteren konnte Diebesbeute aus einem Autoeinbruch vom 2. März 2021 in der Emmentaler Straße sichergestellt werden. An dem Tag wurde dort in einen Mercedes eines Autohändlers eingebrochen und eine Sporttasche mit mehreren Fahrzeugpapieren und Autoschlüsseln gestohlen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung kam der 34-Jährige wieder auf freien Fuß. Das Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) führt die weiteren Ermittlungen.