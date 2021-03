Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0573

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer kam es gestern Nachmittag in Wilmersdorf. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand war ein 44-Jähriger mit einem VW gegen 14.50 Uhr in der Wexstraße in Richtung Bundesplatz unterwegs und wollte nach links in die Prinzregentenstraße abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem 61-jährigen Radfahrer, der sich schon auf der Kreuzung befand, da er ebenfalls nach links abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Radler schwere Beinverletzungen zu, die an der Unfallstelle zunächst notärztlich versorgt wurden. Anschließend brachte der Rettungsdienst ihn wegen zweier Brüche im linken Bein zur stationären Behandlung in eine Klinik. Bei dem Autofahrer stellte sich zudem heraus, dass er lediglich im Besitz eines ausländischen Führerscheins war, so dass er sich nun neben des Verkehrsunfalls auch wegen des Verdachts ohne Fahrerlaubnis verantworten muss.