Versuchtes Tötungsdelikt unter Obdachlosen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0567

Die 6. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin haben gestern Vormittag die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt in Tiergarten übernommen. Gegen 10.30 Uhr beobachtete ein 42-jähriger Passant unter einem Stadtbahnbogen am Tiergartenufer einen Mann, der mehrmals zu einem dort aufgestellten Zelt ging und versuchte, dieses anzuzünden. Als der Zeuge den Zündler laut ansprach, flüchtete dieser. Ein wohnungsloser 46-jähriger Mann, der sich in dem angegriffenen Zelt befand, wurde nicht verletzt. Zwischenzeitlich alarmierte Einsatzkräfte einer Einsatzhundertschaft nahmen wenig später in Tatortnähe den 36-jährigen Tatverdächtigen fest und überstellten ihn der 6. Mordkommission des Landeskriminalamtes. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin soll der Festgenommene heute einem Richter zum Erlass eines Unterbringungsbefehls vorgeführt werden.