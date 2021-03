Touristinnen besprühen Hauswände – Festnahmen

Nr. 0562

Zivilfahnder des Polizeiabschnitts 54 nahmen in der vergangenen Nacht in Neukölln zwei Frauen fest. Gegen 1 Uhr bemerkte ein Anwohner der Ossastraße zwei Personen, die auf die Fassaden zweier Wohnhäuser Schriftzüge mit Farbe sprühten und rief den Notruf der Polizei Berlin. Alarmierte Zivilkräfte suchten mit der vom Zeugen angegebenen Personenbeschreibung wenig später die Umgebung ab, bemerkten in der Fuldastraße Ecke Weigandufer zwei Frauen, die sich an einem als Sperrmüll abgestellten Fensterrahmen zu schaffen machten und kontrollierten diese. In den Jackentaschen der 23- und 26-Jährigen fand eine Polizistin jeweils zwei Farbsprühdosen. Die beiden jungen Frauen, die sich nach eigenen Angaben als Touristinnen in Berlin aufhalten, wurden festgenommen und zu einer Polizeidienststelle gebracht. Nach erkennungsdienstlichen Behandlungen und ohne ihre Sprühdosen, die beschlagnahmt wurden, konnten beide ihren Weg fortsetzen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.