Zusammenstoß auf der Kreuzung

Nr. 0560

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Neukölln wurde eine Autofahrerin schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr die 23-Jährige mit ihrem VW gegen 20.20 Uhr die Sonnenallee in Richtung Hermannplatz und bog an der Kreuzung Sonnenallee/Dammweg nach links in die Grenzallee ein. Dabei stieß sie mit dem Fahrzeug einer ihr entgegenkommenden 48-jährigen Fahrerin zusammen, die mit ihrem Audi die Sonnenallee in Richtung Baumschulenstraße befuhr. Durch den Zusammenprall erlitt die 23-Jährige schwere Verletzungen an Kopf und Rumpf. Sie wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Die Audi-Fahrerin blieb unverletzt. Die den Unfall aufnehmenden Einsatzkräfte bemerkten in der Atemluft der 48-Jährigen Alkoholgeruch. Bei einer freiwilligen Atemalkoholmessung wurde bei ihr ein Wert von über 0,6 Promille festgestellt. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Nach einer Blutentnahme in einer Polizeidienststelle wurde die Unfallbeteiligte aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Kreuzung war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis kurz nach 21 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.