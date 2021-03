Nach Einbruchsversuch noch auf dem Grundstück festgenommen

Nr. 0546

In Wartenberg misslang in der vergangenen Nacht zwei mutmaßlichen Einbrechern die Flucht nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Gegen 0.30 Uhr hörte ein 33-jähriger Hausbesitzer verdächtige Geräusche und alarmierte die Polizei, welche noch auf dem Grundstück An der Margaretenhöhe zwei Männer im Alter von 22 und 37 Jahren festnahm. Das Duo soll kurz zuvor versucht haben, in die zum Haus gehörige Garage einzubrechen, war aber aufgrund einer zusätzlichen Verriegelung gescheitert. Die Einsatzkräfte brachten die Festgenommen in einen Polizeigewahrsam. Sie sollen noch heute, nach Prüfung durch die Staatsanwaltschaft, einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zum Verdacht des versuchten Einbruchs führt das Fachkommissariat in der Direktion 3 (Ost).

