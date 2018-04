Polizei in den Bezirken

Die Polizei Berlin gliedert sich in den Bezirken in sechs örtliche Direktionen. Eine örtliche Direktion (Dir) setzt sich aus der Direktionsleitung mit Stab, den sechs bis sieben Polizeiabschnitten und dem Referat Kriminalitätsbekämpfung zusammen.

Die 37 Polizeiabschnitte (A) mit ihren 152 Dienstgruppen bilden die Basis der Polizeiarbeit in den Berliner Bezirken. Sie gewährleisten u. a. den Funkwageneinsatzdienst, die Betreuung von Veranstaltungen und interkulturellen Aufgaben, den Kontaktbereichsdienst und die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung nach einem festgelegten Deliktskatalog bis zur Abgabe an die Justiz. Die rund um die Uhr besetzten Wachen der Polizeiabschnitte garantieren, dass der Bevölkerung immer ein Ansprechpartner in unmittelbarer Nähe zur Verfügung steht. Durch die feste Zuordnung eines Ortsteils/Wohngebietes als Dienstgruppenbereich wird eine hohe Identifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem “Kiez” erreicht. Angesichts der genauen Orts- und Milieukenntnisse können die polizeilichen Maßnahmen auf die individuellen Gegebenheiten des Zuständigkeitsbereiches abgestimmt werden.

Auf der Seite Abschnittssuche können Sie durch Eingabe der Straße den jeweils zuständigen Polizeiabschnitt ermitteln.