Mit Glasflaschen attackiert

Nr. 2330

In Mitte wurde in der vergangenen Nacht eine Gruppe junger Menschen von einer größeren Personengruppe attackiert und hierbei teilweise verletzt. Nach Angaben der jungen Erwachsenen, waren diese gegen 3.30 Uhr im Volkspark am Weinbergsweg, als sie aus einer Gruppe von rund 30 Personen heraus mit Glasflaschen beworfen und geschlagen worden seien. Zudem hätten einige Angreifer mit abgeschlagenen Flaschenhälsen auf ihre Opfer eingestochen. Eine 23 Jahre alte Frau, ein gleichaltriger Mann sowie zwei 20-jährige Männer erlitten hierbei Prellungen, Schürf- und Platzwunden sowie leichte Schnitt- und Stichverletzungen. Einer der beiden 20-Jährigen musste aufgrund einer Augenverletzung in einem Krankenhaus behandelt werden. Alle Beteiligten waren alkoholisiert. Die Angreifergruppe war noch vor Eintreffen der Polizei geflüchtet. Die Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung dauern an.