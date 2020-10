Nr. 2329

Wegen diverser Sachbeschädigungen an einer Bankfiliale in Friedrichshain ermittelt seit heute Morgen der Staatsschutz. Gegen 8 Uhr wurde durch eine Polizeistreife festgestellt, dass Unbekannte die Fensterfront der Filiale in der Singerstraße mittels Kleinpflastersteinen beschädigt hatten. Zudem wurde mit weißer Sprühfarbe ein Anarchiezeichen sowie ein Schriftzug festgestellt, die eine politische Motivation vermuten lassen. Die Ermittlungen dauern an.