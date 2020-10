Fassade einer Anwaltskanzlei beschmiert

Nr. 2314

In der vergangenen Nacht wurde durch bisher Unbekannte die Fassade eines Hauses in Charlottenburg beschmiert, in dem sich eine Anwaltskanzlei befindet. Nach den bisherigen Ermittlungen alarmierte eine Angestellte der Kanzlei gegen 10 Uhr die Polizei, nachdem sie Beschädigungen und einen Schriftzug an der Fassade bemerkt hatte. Die Hausfassade wurde über eine Fläche von circa 25 Quadratmetern mit teerartiger Masse und zudem noch mit einem beleidigenden Schriftzug beschmiert. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.