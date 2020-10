Auto gestoppt und beschlagnahmt

Nr. 2313

Polizeieinsatzkräfte stoppten in der vergangenen Nacht in Grünau ein Fahrzeug, das deutlich zu schnell unterwegs war. Gegen 22.15 Uhr fiel der PKW den Zivilpolizisten des Polizeiabschnitts 35 auf der Köpenicker Landstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts auf, da er deutlich zu schnell unterwegs war. Zudem soll er mehrere rote Ampeln missachtet und ständig die Fahrstreifen gewechselt haben. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass diese nicht zum Fahrzeug gehören und bereits als gestohlen gemeldet worden waren. Mit Unterstützung von weiteren hinzugerufenen Einsatzkräften stoppten die Polizeieinsatzkräfte das Fahrzeug an der Sportpromenade, das zuvor gewendet hatte und in Richtung Köpenick zurückgefahren war. Der Fahrer versuchte noch, sich durch Rückwärtsfahren der Kontrolle zu entziehen und stieß dabei mit dem dahinterstehenden Fahrzeug der Zivilpolizisten zusammen. Bei seiner anschließenden Festnahme leistete der 28-Jährige Widerstand, wobei ein Beamter leicht verletzt wurde. Er verblieb im Dienst. Auch der Festgenommene erlitt Verletzungen, die noch am Ort von der Besatzung eines alarmierten Rettungswagens behandelt wurden. Eine bei dem Festgenommenen durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von etwas über 1,4 Promille. Er kam zu einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Gewahrsam und wurde anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. In dem Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte eine Flasche mit einer brennbaren Flüssigkeit, die, genauso wie der PKW, beschlagnahmt wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an.