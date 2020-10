Raubüberfall auf Tankstelle

Nr. 2310

Heute Morgen überfielen drei Männer eine Tankstelle in Britz. Nach bisherigen Ermittlungen betraten gegen 6.20 Uhr drei Männer, darunter zwei mit Stoffmasken, eine Tankstelle in der Buschkrugallee und begaben sich hinter den Kassenbereich, in dem sich eine Mitarbeiterin des Geschäfts befand. Einer der Maskierten soll die 39-jährige Angestellte zu Boden gerissen und sein Komplize auf sie eingetreten haben. Anschließend soll die Frau aufgefordert worden sein, die Kasse zu öffnen. Aus dieser entnahmen die Täter Geld. Ferner entwendeten sie Zigaretten. Mit der Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die 39-Jährige erlitt Hämatome am Arm. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 übernommen.