Alkoholisiert mit nicht zugelassenem E-Scooter Unfall gebaut

Nr. 2290

Gestern Nachmittag fuhr ein alkoholisierter Mann in Alt-Hohenschönhausen mit einem E-Scooter gegen ein Auto. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 32-Jährige gegen 15.50 Uhr mit dem Roller, der keine Haftpflichtversicherung hatte, auf der Simon-Bolivar-Straße in Fahrtrichtung Große-Leege-Straße unterwegs. Dort soll er nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen geparkten Wagen geprallt sein. Dadurch verletzte er sich am Kopf und kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur stationären Aufnahme und Behandlung in eine Klinik. Eine bei ihm durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von etwas über 2,1 Promille. An Roller und Auto entstand jeweils Sachschaden. Er muss sich nun über den Unfall hinaus auch wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.