Imbissstand brannte

Nr. 2289

In der vergangenen Nacht brannte in Moabit ein Imbissstand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entdeckte ein Passant die Flammen an dem Laden am Friedrich-Krause-Ufer um kurz vor Mitternacht und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen und konnten so ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Wohngebäude verhindern. Der Imbiss wurde erheblich beschädigt und ist vorerst nicht mehr nutzbar. Verletzte gab es nicht. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen.