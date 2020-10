Nach Raub – Tatverdächtiger mit Bildern gesucht

Hinweise bitte an das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 in der Pankstraße 29 in 13357 Berlin-Gesundbrunnen, unter den Telefonnummern (030) 4664-173131 (innerhalb der Bürodienstzeiten) oder (030) 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) sowie per E-Mail dir1k31@polizei.berlin.de , aber auch an jede andere Polizeidienststelle.