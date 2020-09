Kind beim Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2281

Gestern Mittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Gesundbrunnen. Laut bisherigen Ermittlungen fuhr ein 47-Jähriger gegen 13.45 Uhr mit einem VW-Abschleppwagen auf der Badstraße in Richtung Schwedenstraße, als unvermittelt ein vierjähriges Kind, das mit seiner 31-jährigen Mutter unterwegs war, hinter einem in der zweiten Reihe stehenden Lkw auf die Fahrbahn gerannt sein soll. Infolge dessen wurde es von dem Fahrzeug des 47-Jährigen erfasst und verletzte sich am Kopf. Eine 32-jährige Passantin leistete erste Hilfe. Danach brachte ein Rettungswagen den vierjährigen Jungen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 1 übernahm die weiteren Ermittlungen.