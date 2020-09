Parteibüro beschädigt

Nr. 2279

Unbekannte beschädigten heute früh in Friedrichshain ein Parteibüro. Gegen 7 Uhr bemerkte eine Objektschutzstreife Farbschmierereien an dem Wohnhaus in der Colbestraße. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte dokumentierten die Feststellungen und leiteten ein Strafermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.